Vuelve Jorge Rial a Argenzuela en C5N: todos los detalles

Junto a su equipo, Diego Brancatelli, Mauro Fedrico, Mariana Brey y Paulo Kablan, el periodista se prepara para un regreso con toda la información del mundo político, económico y de espectáculos.

A principio de septiembre, el conductor volvió al país colombiano para reencontrarse con los médicos que le salvaron la vida: "Les presento a todos mis ángeles guardianes colombianos. Todos me salvaron la vida. No solo por ser excelentes profesionales sino por ser bellísimas personas", escribió en su Instagram.

Acerca de su episodio cardíaco, Rial había vuelto a Radio 10 en mayo y contó cómo fue su dramático momento al borde de la muerte: "Me atravesó una situación extrema que nadie piensa que va pasar. Nadie está preparado para morirse, que fue lo que me pasó. En mi hoja clínica dice 'muerte súbita'. Estuvieron 10 minutos tratando de reavivarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron, literalmente, a palos".