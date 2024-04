Virginia Gallardo sufrió un fuerte accidente en su moto: "Terminé revolcada en el piso"

No te va gustar festejó sus 30 años en Vélez con el show más largo de su carrera

Actualmente forma parte del panel de Poco Correctos junto con Estefi Berardi y María Belén Ludueña, entre otras. Pero su día se vio perjudicado y lo relató ella misma: "Venía para el canal y sé que es un accidente que ocurre generalmente, pero un auto me frenó a centímetros”.

Y agregó: “Y se baja y le dice al de al lado: '¡Viste lo que me hiciste hacer!'. Yo terminé revolcada en el piso. Por si alguien vio a una chica tirada en Libertador y Alverar, era yo".

A pesar de que lo contó con humor, fue una molesta situación: “Me caí, es real, y me duele toda la pierna, el glúteo... Todavía no fui a la guardia, llegaba tarde acá. Fue afortunado, me levanté rápido”.

Con el fin de potenciar los números del programa, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares anunciaron cambios estrictos en Socios del Espectáculo en El Trece y eso tiene que ver con cambios en la escenografía, entre otras cosas. ¿Qué sacrifican?

Actualmente el fondo del programa tiene malvaviscos y a diario ingresan por una pantalla. Pero eso ya no sucederá. La mesa que tienen para los panelistas y donde se desarrolla el programa, tampoco estará. En cuanto a las hamacas que utilizan, evalúan qué hacer.

Por su parte, los Escandalones de Rodrigo Lussich seguirán en pie para darle ritmo al ciclo y llevando información de la manera más divertida.