Video: ¿Shakira plagió a una película de Hollywood en su último videoclip?

Shakira estrenó su canción Monotonía , la cual le dedicó a Gerard Piqué y tiene versos que explican cómo fue su separación. Sin embargo, usuarios de redes sociales se detuvieron en un detalle particular y la acusan de plagiar una película de Hollywood que protagonizaron Bruce Willis y Meryl Streep.

La canción tiene frases particulares en las que detalla qué fue lo que pasó con su expareja y el motivo por el que se separaron: No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos”.