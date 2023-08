Video: le pidió casamiento a Luis Miguel y la reacción del cantante fue imperdible

Tras reiterar el llamado, logró captar la atención del cantante, quien continuó su canción y, tras sonreírle, le hizo una seña con las manos como saludándola.

La secuencia quedó capturada en el celular de su acompañante, quien después del hecho volvió la cámara hacia la mujer que creó la propuesta y ella dijo “me dijo que sí”.

Las fotos que confirmarían que la madre de Luis Miguel está viva e internada en un hospital

El periodista Luis Ventura sigue el caso de la madre de Luis Miguel paso a paso, y desde hace un tiempo sostiene la teoría de que Marcela Basteri se encuentra viva e internada en un hospital neuropsiquiátrico en Argentina.

Al parecer, la mujer se encuentra identificada bajo otro nombre y se hace llamar Honorina Montes. Por su parte, Flavia Basteri, la prima de ella dijo que cada vez que la ve e indaga en su pasado "se pone muy nerviosa y tiembla". Lo mismo ocurrió cuando Luis Ventura le entrevistó en la calle, donde ella vivía.

Flavia Basteri contó que la mujer le dijo que llegó de EEUU, que había sido secuestrada, y que tiene parientes en España que nunca la visitaron en Argentina. Tras ese dato, añadió que Luis Miguel no hace nada al respecto y estaría al tanto de la situación. También sus hermanos ignoraron la noticia. "Con Alejandro (el otro hermano de Luis Miguel) hablamos por Facebook y me dijo que no le demos prensa a Luis Ventura con esto", comentó.

Por su parte, agregó: "Yo le dije que necesito los medios para hacer un ADN, y que cuando venga a la Argentina se comunique con nosotros para hacer el ADN de forma particular para sacarnos la duda, y a los dos días me bloqueó".

"Tiene todo. Tiene los lunares, porque cuando fuimos a verla mirábamos exactamente esos detalles", reveló Ivana Basteri, la otra prima de Marcela que se presentó en el programa y que remarcó los dos lunares: uno en la frente, otro en el cuello.

"Ella cosía y zurcía mucho y muy bien. Y el dedo en el que usaba el dedal lo tenía torcidito, y la vez y lo tiene igual", añadió Flavia.

luis miguel su mama marcela basteri.jpg La mamá de Luis Miguel

Además comentó que sus papás quisieron investigar en el 1992 qué pasó con Marcela. "Mi tía le dijo que no sabía, y entonces mi papá le dijo que, o no aparece más, o que el hijo la puso en un neuropsiquiátrico con otro nombre y apellido", finalizó.

El desagradable momento que pasó una figura de Gran Hermano en el show de Luis Miguel

En medio del furor por los shows de Luis Miguel en la Argentina, una figura de la última edición Gran Hermano pasó un mal momento a la hora de entrar al recital en el Movistar Arena. La panelista de "El Debate de GH" subió un descargo en sus redes sociales y sorprendió a sus seguidores.

La protagonista del episodio fue Marisa Brel, periodista y panelista del programa "El Debate de GH", quien pasó un momento muy desagradable cuando presentó las entradas que había comprado para el show en la boletería.

Mediante sus historias de Instagram, Brel compartió un video donde explicó en la puerta del Movistar Arena: "Para que muchas se pongan contentas la entrada que pague en primera fila era trucha… sin palabras".

A raíz de esto, señaló que esa plataforma la utilizó para comprar entradas para otros shows como el de Camilo, Sebastián Yatra pero "para Luis Miguel me dicen ‘es trucha’".

Días después subió en su cuenta de Instagram un vivo donde explicó que la página donde compró las entradas eran de reventa, aunque parecía ser un sitio oficial que ya había utilizado en otras ocasiones.