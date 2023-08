Luis Miguel agotó las entradas para el show de Córdoba en menos de seis horas

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Quality Produccciones (@quality_producciones)

El recital en la cancha de Instituto está previsto para el 14 de marzo con capacidad para 18.000 personas, y desde Quality Producciones indicaron esta tarde la celeridad con la que se agotaron las entradas.

Desde la organización advirtieron a las fanáticas en las redes sociales para que no compren entradas falsas: “Recordá. No compres entradas en sitios no oficiales. Los tickets ya están agotados”.

Luis Miguel

El 8 de marzo y el 9 de marzo Luis Miguel dará un recital en Campo Argentino de Polo de Buenos Aires , lugar donde se presentó en 2019. Luego pasará por Córdoba el 14 de marzo y el 16 cruzará el rio para presentarse y en Montevideo, Uruguay.

En medio de un exitoso tour que este año también pasa por Estados Unidos, Chile y México y que finalizará el 18 de diciembre con el segundo de dos conciertos en Guadalajara, Luis Miguel lanza otra recorrida que comenzará el 20 de enero en República Dominicana y recorrerá más de 50 ciudades de Centro y Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.