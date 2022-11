VIDEO: el tráiler del nuevo final de "El Padrino III"

Los estudios Paramount Pictures acaban de lanzar el tráiler de la película y un feature en la que el director explica el motivo por el que eligió la palabra "epílogo" (coda, en inglés) para su revisión de la obra. "En lenguaje musical, la coda es una especie de epílogo. Una conclusión y eso es lo que pretendíamos que fuera esta película. Lo que verán es un film con un principio y un final distintos", detalla.

THE GODFATHER CODA: THE DEATH OF MICHAEL CORLEONE | Official Trailer [HD] | Paramount Movies