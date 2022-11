Valentina Bassi: "Thelma Fardin siente que estamos alrededor suyo fortaleciéndola"

En el programa Right Now en C5N , con la conducción de Julieta Camaño , la actriz contó que el caso de Thelma amrca "un antes y un después a partir de su declaración" y agrego que "sabemos que sigue con el juicio y siguen queriendo boicotearlo y ella está agotada. Yo creo que ella sabe que estamos apoyándola y fortaleciéndola porque es muy difícil afrontar este tipo de proceso".

Bassi encarnó a María Soledad Morales en la película El caso María Soledad, sobre la adolescente víctima de femicidio en Catamarca en 1990, reconoció que le dijeron "cosas horribles y fueron momentos muy conmocionantes". "Nosotras éramos actrices muy jóvenes y queríamos que se haga justicia", reveló.

"Hemos evolucionado bastante en este sentido, y hay mucho por recorrer. Yo no podía creer lo que se decía para justificar una muerte espantosa. Se filmaban las Marchas del Silencio y después se hacían en la realidad al otro día", recordó

La lucha de Valentina Bassi por el cannabis medicinal

La artista hizo pública la realidad de su hijo con autismo cuando salió a "pedir legalizar el aceite de cannabis para uso medicinal" y detalló como vivió esa maternidad tan deseada: "Fue un gran aprendizaje y es una maternidad diferente", aseguró.

"Es mucho trabajo y me han tocado maestras muy especiales para Lisandro, y cada uno tiene sus necesidades y particularidades. He tenido mucha suerte", empatizó y pidió no romantizar la maternidad.

Valentina Bassi en las plataformas y el teatro independiente

Bassi participa de la serie El hincha, de la plataforma Flow y Canal 9, sobre el mundo oscuro y violento que rodea la fútbol y donde representa a Nancy, una mujer que está contratada por la barra para hacer remeras y banderas y que "decide ir por su parte del dinero", según la actriz.

Valentina, que se formó como actriz en el Taller Municipal de Teatro de Trelew , se presenta con la obra Los gestos bárbaros, en una comedia dramática sobre los vínculos familiares, un intento de entender el amor, en el Teatro Picadero.