Universal confirmó la trilogía de terror más esperada por los fanáticos: cuándo llega a cines

"We can't say much... The third movie is moving forward...", confesó Rothe, algo que generó euforia entre los presentes y que se puede traducir como " No podemos decir mucho, pero la tercera película está avanzando...". De esta manera, por el momento lo único que parece concreto es que ella regresará como Tree Gelbman, mientras que el resto del elenco deberá esperar para ser anunciado.

Embed “the third movie is moving forward” straight from jessica rothe’s mouth pic.twitter.com/WlINAxSGAs — isabella (@treeandcarter) April 6, 2025

Es importante señalar que la primera película (Happy Death Day) se estrenó en 2017, tuvo un presupuesto de menos de u$s5 millones y recaudó u$s125 millones, mientras que la segunda (Happy Death Day 2U) salió en 2019, costó u$s9 millones e ingresó aproximadamente u$s65 millones. Por eso, se espera que el cierre de la trilogía tenga un coste que por primera vez supere los 7 dígitos y sea un éxito en las salas de todo el mundo.

Además, durante una entrevista con el portal Empire en 2020, Landon reveló que ya tenían en mente un potencial título para la tercera entrega: Happy Death Day to Us. Y esto no fue lo único, sino que el director agregó que dentro de este mismo universo transcurrieron los hechos del filme Freaky y podría llevarse a cabo un crossover entre ambas.

Qué se espera de Happy Death Day 3: ¿será Happy Death Day to Us?

La confirmación de Happy Death Day 3 significa una gran noticia para el mundo del cine de terror y servirá como cierre de una trilogía que no se esperaba que tuviera tanto éxito desde Universal y Blumhouse.

Además del retorno ya confirmado de Jessica Rothe como Tree Gelbman, se espera que Israel Broussard haga lo propio como Carter Davis, el interés amoroso de la protagonista. En cuanto al resto del elenco, no hay ningún otro actor o actriz que haya dejado una huella tan fundamental como las de estos dos mencionados.

Israel Broussard Jessica Rothe Happy Death Day Israel Broussard y Jessica Rothe fueron los dos grandes protagonistas de Happy Death Day. Redes sociales

Allí es donde entra el deseo del director Christopher Landon para realizar un crossover entre Happy Death Day y Freaky, aunque el desenlace del villano de esta última película genera muchas dudas. En cuanto al estreno en cines, todavía no hay ninguna fecha potencial porque recién se ha confirmado que está en producción.