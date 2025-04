Vuelve La Pistola Desnuda a los cines: Liam Neeson asume el icónico papel de Leslie Nielsen

Tras el éxito de la trilogía original de La Pistola Desnuda (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, The Naked Gun 2½: The Smell of Fear y Naked Gun 33: The Final Insult), Paramount decidió darle lugar a una nueva generación de actores. Así, Liam Neeson interpretará a Frank Drebin Jr., el hijo de Frank Drebin (Leslie Nielsen).