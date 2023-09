Una serie coreana estrenó su segunda temporada en Netflix y es ideal para el fin de semana: conocé cuál es

Con un total de 12 episodios previstos, los fanáticos de A la Caza de Espíritus Malignos podrán engancharse nuevamente con una trama que tiene giros inesperados, relaciones complejas y mucha acción.

La sinopsis de A la Caza de Espíritus Malignos, en Netflix, indica: "Empleados de un restaurante de día, cazadores de demonios de noche. Ellos usan sus habilidades especiales para derrotar espíritus malignos que persiguen humanos".

The Uncanny Counter: Season 2 | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]