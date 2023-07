Cuál es la serie coreana que estrenó un nuevo capítulo en Netflix y es la tendencia del momento

Nos vemos en mi 19.ª vida (See You in My 19th Life, en inglés, y Yibeon Saengdo Jal Butakhae, en su idioma original) está compuesta de 12 capítulos de 60 minutos cada uno. Los episodios se van agregando al catálogo de Netflix semanalmente, y el ultimo que se sumó es el número 8.

Sinopsis de Nos vemos en mi 19.ª vida, la serie coreana que tiene nuevos capítulos en Netflix

La sinopsis de Nos vemos en mi 19.ª vida dice: “Ban Ji Eum tiene una habilidad extraordinaria: puede recordar los momentos de todas sus vidas pasadas. Repitiendo su reencarnación durante casi mil años, Ban Ji Eum ha estado viviendo su vida con diligencia. Después de que su vida anterior se ve interrumpida por un trágico accidente, se propone reconectarse con las personas de su vida pasada en la actual y decide encontrar a un hombre llamado Moon Seo Ha a quien conoció en su vida número 18. ¿Los recuerdos de su vida número 18 sabotearán el romance en su vida número 19? ¿O perdurará el amor a través de vidas diferentes?”

Tráiler de Nos vemos en mi 19.ª vida

Reparto de Nos vemos en mi 19.ª vida