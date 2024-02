Una película histórica cumplió 40 años de su estreno y llega a Netflix para disfrutar en cualquier momento

La cinta, protagonizada por Kevin Bacon, Lori Singer, John Lithgow, Dianne Wiest, Sarah Jessica Parker, y Chris Penn, sobresale por haber llevado a Bacon hacia la fama. En cuanto a la crítica especializada el medio The New Yorker opinó: "Herbert Ross y su guionista, Dean Pitchford, agotan una mala idea tras otra, y acaban con un bajón". Por otro lado, New York Daily News expresó: "Es como una especie de versión Boy Scout de Flashdance"