Una famosa pareja española conocida mundialmente enfrentó rumores de separación: ¿cuál fue su respuesta?

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja desmintieron esas versiones, asegurando que la decisión de alejarse del foco mediático respondía al cansancio por los constantes escándalos. En lugar de atravesar una crisis, ambos estarían apostando por una relación más reservada y estable, lejos de los titulares y la presión de la exposición pública.

Clara y Pique Gerard Piqué y Clara Chía Martí pusieron fin a los rumores de crisis que venían circulando en torno a su relación al mostrarse más unidos que nunca durante un viaje por Estados Unidos Instagram

Cómo fue la respuesta de Gerard Piqué y Clara Chía ante los rumores de separación

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecieron públicamente con una serie de imágenes que el exfutbolista compartió en su cuenta de Instagram, sorprendiendo a sus más de 21 millones de seguidores. En las fotos, la pareja se muestra disfrutando de la naturaleza en Arizona, con el icónico Gran Cañón como escenario. Sin palabras, pero con un corazón naranja como único comentario, el gesto fue suficiente para reafirmar su vínculo y acallar rumores de separación.

En las imágenes se los ve acompañados por dos amigos, nadando en las aguas del río Colorado y compartiendo momentos relajados bajo el sol del desierto. El entorno elegido, uno de los destinos turísticos más impactantes de Estados Unidos, añadió un toque especial a esta muestra pública de unidad y afecto entre ambos.

Una de las dudas que surgió a partir del viaje es si Milan y Sasha, los hijos de Piqué y Shakira, los acompañaron. Al no aparecer en las fotografías, se especula que no estuvieron presentes, algo que coincide con el contexto actual: Shakira se encuentra de gira por Estados Unidos con su tour “Las Mujeres Ya No Lloran”, lo cual podría haber influido en la decisión de Piqué de tomarse unas vacaciones en pareja.

Clara y Pique La pareja se dejó ver muy enamorada en un entorno tan imponente como el Gran Cañón de Arizona y en las tranquilas aguas del río Colorado, sorprendiendo a quienes creían que su vínculo estaba atravesando un momento difícil. Instagram

Desde que oficializaron su relación en agosto de 2022, Piqué y Clara Chía se convirtieron en el centro de atención de los medios, especialmente luego de la mediática ruptura del exjugador con la cantante colombiana. La repercusión internacional que tuvo esa separación instaló a la nueva pareja en el foco permanente del interés público.

Uno de los momentos más polémicos ocurrió con el lanzamiento de la “BZRP Music Session #53”, en la que Shakira apuntó directamente contra su expareja y su nueva novia. La canción se convirtió en un fenómeno global y potenció la presión mediática sobre la pareja, que desde entonces optó por un perfil bajo para evitar nuevos conflictos.

Este viaje al Gran Cañón marca la primera aparición pública de la pareja en mucho tiempo y llega como una respuesta clara a los rumores. Con estas imágenes, Piqué y Clara Chía refuerzan su compromiso y demuestran que, lejos de una crisis, su relación sigue firme y en pie.