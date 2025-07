¿Posible divorcio? Obama y Michelle explicaron cómo atraviesan los rumores y revelaron que pasaron por momentos difíciles

El desgarrador testimonio del hermano de Locomotora Oliveras: "No podía mover la mitad del cuerpo"

El exmandatario y la ex primera dama estuvieron en el centro de la atención mediática desde que ella no participó en dos eventos públicos de alto perfil, lo que alimentó las sospechas de una crisis conyugal. A pesar del revuelo, la pareja compartió una mirada íntima sobre su historia , destacando que los momentos difíciles también forman parte de un matrimonio sólido.

Más allá de las versiones y comentarios en redes sociales, la familia Obama eligió mostrarse honesta y abierta, reforzando el valor del compromiso. Lejos de los titulares que generen alarma, aseguraron que siguen caminando juntos con la misma convicción que los unió desde el comienzo.

Qué dijeron Barack y Michelle Obama sobre los rumores de su separación

En una entrevista emitida en el pódcast de Michelle Obama junto a su hermano Craig Robinson, la exprimera dama explicó que su ausencia en actos públicos recientes fue una elección personal, no un indicio de conflicto con su marido. Específicamente, decidió no asistir ni al funeral de Jimmy Carter ni a la toma de posesión de Donald Trump, dos eventos que provocaron especulaciones sobre un posible divorcio.

Ante esto, Barack Obama reconoció que su matrimonio pasó por desafíos, señalando que llegó a tener un “profundo déficit” con su esposa. A pesar de eso, ambos coincidieron en que esas dificultades no pusieron en riesgo su unión. Michelle fue contundente al asegurar: “No hubo un solo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en dejar a mi hombre”.

La exprimera dama también bromeó sobre la reacción de la gente cuando no aparece junto a su esposo en público: “Cuando no lo estamos, la gente piensa que estamos divorciados”. Más allá del humor, volvió a revalidar el vínculo emocional con el ex presidente y resaltó que las experiencias compartidas, tanto buenas como complejas, la ayudaron a crecer como persona.