Un conductor estrella de ESPN tendrá su propio programa diario tras el cambio de grilla con recortes

No solo sumaron gente, sino que también acortaron la duración de algunos programas, sino también dieron de baja todos. Esto quiere decir que no va a haber más el programa doble: Pollo Vignolo en dos ediciones y Gustavo López en otras dos.

De esta manera, abren la grilla para más cambios. En este caso, Martín Souto va a tener su programa semanal diario. Fue Flavio Azzaro quien lo confirmó hace algunas semanas: "Va a conducir un programa a las 15, arranca un programa semanal después de un par de años en los que se había desdibujado y había estado en programas de debate, que él mismo decía que no le gustaban".

Tribuna deportiva mostró que el canal ya promociona el nuevo programa llamado F30 y se estrena el próximo 1 de abril desde las 15. Mientras que, el resto de la programación se mantiene con Coscu, Luciana Rubinska y otras figuras.

Supercopa: la AFA le rescindirá el contrato a ESPN por la transmisión de River vs Estudiantes por Star+

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le rescindirá el contrato a ESPN Argentina por derechos de transmisión de la Supercopa. La explicación tiene que ver con un “incumpliemiento de contrato”, ya que solo fue transmitida por Star+ y no por la señal de cable como estaba pedido.

La información la comunicó Jorge Rial en su cuenta de X (exTwitter) y explicó que “todo fue a raíz de la final de River vs Estudiantes. No podía transmitirlo por la app y lo hizo igual”. No dio más detalles, pero se especula que esto podría ser aplicado para las próximas ediciones de la Supercopa.

Resta la confirmación del ente que regula al fútbol o de la misma señal de deportes. El conductor de Argenzuela agregó: “Esto se suma a las groseras fallas técnicas” que hubo durante la transmisión, lo que también denunciaron los hinchas.

A través de un comunicado, la AFA marcó que la empresa incumplió el convenio con la entidad. "La Asociación del Fútbol Argentino informa que la transmisión del partido final de la Supercopa disputado en el día de ayer entre los clubes River Plate y Estudiantes de La Plata efectuada en forma exclusiva por medio de la plataforma 'Star+' constituye un claro incumplimiento del acuerdo por la organización y explotación del torneo suscripto con la empresa Torneos y Competencias S.A", expresó.