True Blood, la exitosa serie ganadora del Emmy, se suma a Netflix: cuándo se estrena

Su elenco está encabezado por Anna Paquin, Stephen Moyer y lo completaron Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesley, Lizzy Caplan, Deborah Ann Woll y Joe Manganiello, entre otros. Para el caso de ciertos actores, la tira fue un disparador en sus carreras. Su protagonista luego interpretaría a Rogue en la reconocida franquicia X-Men . Por otra parte, su pareja a quien conoció durante el rodaje y con quien comparte proyectos profesionales también salió beneficiada. Para el caso de Moyer, obtuvo participación en destacados títulos como The Double, Evidences, The Barrens y trabajó junto a Will Smith y Alec Baldwin en la película La verdad duele , entre otras.

True blood sin dudas, benefició la carrera de muchos de su elenco. Otros que consiguieron participar en populares proyectos fueron Ryan Kwanten con Disparo letal, Who gets the dog, Northem: Los Vikingos y Category 5. La actriz Rutina Wesley con Hannibal y The perfect guy. Tambien, Sam Trammell con Cocked, I am Wrath, Imperium y Nancy Drew and the Hidden Staircase.

True Blood True Blood, una serie de drama sobrenatural que enlaza el mundo cotidiano con el de los vampiros, en conjunto con el de otros seres mitológicos. La serie éxito de HBO desembarca en Netflix. HBO

En cuanto a la serie, su principal disparador al éxito se remite a que para el momento de su estreno, llegaba con una historia particular y disruptiva, lo que la posicionó como una de las pioneras en el género. Se trata de una fantasía vampírica a la que sus creadores le agregaron como condimento el erotismo y la sexualidad. Desde su primera entrega hasta la última, logró un 68% de aceptación promedio por los críticos y un 72% por la audiencia. Sus temporadas 2 y 3 tuvieron el pico más alto logrando un porcentaje de 89% y 91%, en el sitio web de revisión y reseñas para cine y televisión, Rotten Tomatoes

Sumado a los comentarios favorables que se ha llevado, logró un total de 158 nominaciones y se consagró ganadora de 38 de ellas. Entre los destacados, un premio Emmy de la categoría mejor reparto para una serie dramática y un Globo de Oro para Anna Paquín como mejor actriz en una serie dramática.

Para aquellos que aún no la vieron, haremos un breve repaso. La historia gira alrededor de Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una camarera de Bon Temps, Luisiana que cuenta con una particularidad: leer mentes. Esta destreza la aleja de su círculo pero aún más se distancia de ellos cuando conoce a Bill Compton, un vampiro de 173 de quien se enamorará y comenzarán una extraña relación que será un gran giro para sus vidas.

En paralelo a él, habrá un grupo de vampiros que pueden sobrevivir sin la necesidad de atacar gente debido a la presencia de una nueva sangre sintética llamada True Blood. Como consecuencia a esto, ahora las criaturas sobrenaturales lucharán por la igualdad de derechos mientras luchan contra los anti-vampiros.

Las siete temporadas de True blood estarán disponibles entre el catálogo de Netflix desde el primero de octubre.