Top 10 de Netflix: la nueva serie romántica de una sola temporada que tenés que ver

La plataforma de streaming estrenó esta serie exclusiva de 12 episodios que renuevan la versión de la tira taiwanesa Someday Or One Day, emitida por el canal CTV entre 2019 y 2020. Según las primeras críticas, es una serie que te hará "volver a creer en el amor verdadero" y propone que "las almas gemelas no son un mito".