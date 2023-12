Todo lo que se sabe sobre el nuevo spin-off de The Boys y la temporada 4

La popular serie de Prime Video desde una primera instancia ha constituido un universo aclamado por el público. Con una historia de acción y comedia basada en un grupo llamado The Boys que luchará por acabar con los superhéroes corruptos. Hasta el momento lleva tres temporadas, un spin-off titulado Gen V , y Diabolical , su versión animada. Además, la serie sacó un nuevo adelanto de la cuarta temporada.

Amazon Prime presentará un nuevo spin-off de The Boys basado en tierras Aztecas

THE BOYS.JPG

Lo que se sabe, hasta el momento, es que la producción estará a cargo de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios junto con La Corriente del Golfo, la empresa fundada por los actores y productores Gael García Bernal y Diego Luna que se ubican como dos figuras excepcionales para esta nueva entrega. En paralelo, el creador de la tira original, Erick Kripke también formará parte del equipo ya que se desarrollará como supervisor creativo y el guion estará a cargo del mismo escritor de Blue Beetle, Gareth Dunnet-Alcocer.

The Boys – Season 4 Official Teaser Trailer | Prime Video Temporada 4 llegando a sus pantallas en 2024. Prime Video

En cuanto al elenco, aún no se ha confirmado y el casting aún se estaría elaborando. Aunque, hay muchas expectativas y rumores de que los actores de Y tu mamá también puedan llegar a ser dos de los personajes principales. Ambos ya han compartido proyectos juntos para Prime como Pan y Circo y Cassandro. Pero lo que más los acerca a esta nueva historia de superhéroes es que ambos han participado en dos proyectos de Disney del mismo estilo. Por un lado, Diego Luna protagonizó Andor y conforma el reparto de Rogue One, ambas obras de la franquicia de Star Wars, mientras que Gael García Bernal se unió al Universo Cinematográfico de Marvel tras su papel como Jake Gomez en el mediometraje Werewolf by Night.

Pero, lo que muchos se preguntarán es de qué tratará esta nueva adaptación. En cuanto a eso, la línea original de The Boys se mantendría en su eje principal que muestra a los superhéroes como personajes de la vida cotidiana. Sin embargo, esta vez, estarán basados en las tierras y culturas Aztecas y su idioma principal será el español.

GEN V.JPG Gen V el spin off de The Boys ya puso en marcha su segunda temporada AMAZON PRIME

Actualmente, la serie original The Boys ya comenzó a producir su cuarta y próxima temporada, mientras que el spin-off, Gen V confirmó su segunda parte.