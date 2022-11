Tinelli dijo que no descarta dedicarse a la política y criticó "la timba financiera"

El conductor y prodcutor Marcelo Tinelli aseguró que por ahora no piensa en ingresar a la política pero que no lo descarta. Criticó la política económica del gobierno de Mauricio Macri y asegurió que la “Argentina sale dándole a los que menos tienen”.

“Hoy no pienso en mi ingreso a la política. Si algún día se da, no lo descarto. Hoy no es el momento. Siempre tengo una mirada para los de abajo, mi mirada es para los de abajo. Que no se enojen los empresarios de arriba, pero la Argentina sale dándole a los que menos tienen. No con beneficios para los que más tienen”, sostuvo el animador en declaraciones televisivas.