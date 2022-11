Es el show más ambicioso en la carrera de The Weeknd.

Se confirmó uno de los primeros platos fuertes de la música internacional para 2023: The Weeknd tocará en nuestro país el 13 de octubre en el Hipódromo de San Isidro.

weeknd El tour es el primero en integrar tecnología 3.0.

De hecho, los poseedores de entradas recibirán NFTs de recuerdo y obtienen acceso a una colección exclusiva de NFT para la gira de The Weeknd, en colaboración con HXOUSE, un centro de pensamiento e incubadora comunitaria para emprendedores creativos. Según se informó, el cinco por ciento de las ventas de la colección NFT de la próxima gira se donará al Fondo Humanitario XO.

weeknd La producción es una apuesta inmersiva con elementos del teatro y artes escénicas.

La gira celebra el álbum After Hours de 2020 (su exitoso sencillo "Blinding Lights" fue nombrado canción No. 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960 "The Twist"), así como su aclamado álbum Dawn FM, que se lanzó en enero de 2022.

La expansión de la gira After Hours Til Dawn comenzará el sábado 10 de junio en Manchester, Reino Unido, y lo llevará por Estocolmo, Ámsterdam, Ciudad de México y Río de Janeiro, antes de concluir en Santiago de Chile. La esperada anteúltima parada será en Buenos Aires, donde ofreció su último show en el Lollapalooza 2017.

weeknd En breve se comunicará la fecha de salida a la venta de las entradas.

Con producción de DF Entertainment y Live Nation Entertainment, en breve se comunicará la fecha de salida a la venta de las entradas, que será únicamente a través de la plataforma.