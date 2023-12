Tendencias: la adictiva película de Netflix que dura solo una hora y media

Se estrenó en 2021, pero en el gigante del streaming está ganando cada vez más visualizaciones, por lo que aparece entre las sugerencias actuales del catálogo.

Tiene una duración de 91 minutos y la historia narra sobre un hombre el cual tiene un trabajo ingrato, un matrimonio sin pasión y unos hijos irrespetuosos que lo sofocan, hasta que un asalto despierta su lado violento.

NADIE STAR

Sinopsis de Nadie, la película furor de Netflix

La trama se centra en Hutch Mansell, un padre de familia que aguanta con resignación y sin defenderse los golpes de la vida.

Una noche, cuando dos ladrones entran en su casa, Hutch decide no actuar y no trata de defenderse ni a él mismo ni a su familia, convencido de que solo así evitará una escalada de violencia. Tras el ataque, su hija adolescente Blake (Gage Munroe, La cabaña) no oculta su decepción, y su esposa Becca (Connie Nielsen, Wonder Woman) se aleja todavía más.

Pero las secuelas del incidente sirven de detonante para que Hutch estalle y libere la rabia que ha acumulado durante años, y le hará recorrer un violento camino en el que saldrán a la luz oscuros secretos y habilidades que ni él sabía que tenía.

Para salvar a su familia, Hutch se enfrentará a un peligroso enemigo y se asegurará de que en el futuro nadie vuelva a subestimarlo.

Tráiler de Nadie

Reparto de Nadie

Esta impactante película tiene como protagonistas a los siguientes actores: