Taylor Swift llega a Argentina en 2023: la confirmación a través de las redes sociales

Taylor Swift comenzó con "The Eras Tour" en marzo de 2023.

Quien había instalado los rumores sobre la llegada de la cantante fue el productor Nicolás Benvenuto. Tras difundirse el video de TicketGo, compartió una historia de Instagram de los Lagos de Palermo y agregó de forma muy notoria la canción Not Today de Twenty One Pilots, un tema que traducido al español significa "Hoy no".

Taylor Swift Argentina fechas not today La enigmática publicación de Nicolás Benvenuto. Instagram

De igual manera, hasta que la propia Taylor Swift no realice una publicación sobre su llegada a Latinoamérica, nada quedará confirmado de forma oficial. Por eso, este tipo de posteos genera una inmensa cantidad de expectativa en el público y podría ser clave para que la cantante se decida por visitar Argentina.