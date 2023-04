Taylor Swift en Argentina: crecen los rumores, cuándo podría ser su visita

La cantante Taylor Swift comenzó con su nueva gira llamada "The Eras Tour", la cual tiene todo planeado para llevarse a cabo únicamente en los Estados Unidos , al menos entre marzo y agosto de 2023. Por eso, luego de muchas semanas de incesantes rumores, apareció una publicación que parece confirmar que la norteamericana visitará el país para dar algunos recitales y las redes sociales estallaron .

Junto a una fotografía en la que se ve el calendario planeado por la empresa para diversos cantantes, también se puede observar una pestaña que dice "TS Latam Leg", lo que se cree que hace mención a las fechas para Taylor Swift en Latinoamérica. Pero esto no fue lo único, sino que agregó la canción Shake It Off para musicalizar la publicación y parece ser un guiño definitivo sobre la llegada de la estadounidense al país, ya que él es argentino.

Taylor Swift Argentina fechas La publicación que confirmaría la visita de Taylor Swift. Instagram

En cuanto a la veracidad de esta fuente, en el perfil de Instagram de Nicolás Benvenuto (@benveeee) se pueden observar varias fotografías del productor junto a varias estrellas que dieron recitales en el país durante los últimos meses. Algunos de ellos son Shawn Mendes, Martin Garrix y Dua Lipa.

Nicolás Benvenuto con Shawn Mendes, Martin Garrix y Dua Lipa Shawn Mendes, Martin Garrix y Dua Lipa dieron shows en Argentina recientemente. Instagram

Por otro lado, con motivo de la cantidad de fanáticos que tiene Taylor Swift en el país, se especula con que brinde dos recitales en el estadio Monumental de River Plate, ya que es el lugar donde más cantidad de público podría ingresar. Además, se rumorea que el lunes 3 de abril se anunciará cuándo saldrán a la venta las entradas para los recitales en Argentina, Brasil y Chile.