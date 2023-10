Susana Giménez llegó a Argentina para votar y por otro compromiso

Como es residente uruguaya, Susana Giménez no pudo votar en las PASO , pero sí se hará presente para ejercer su deber como ciudadana en las elecciones generales del domingo 22 de octubre. Por eso llegó a Argentina y como excusa del cumpleaños de su hija Mecha Sarrabayrouse.

Susana Giménez Redes sociales

Luego del fin de semana, se volverán a subir a un avión y retornarán a su casa para instalarse en La Mary que es el lugar donde antes iban de vacaciones y ahora se transformó en su hogar cuando se fue en plena pandemia en 2020.

En otra oportunidad admitió que solo volvería a vivir en Argentina si “se van los K”. Pero aseguró que “Argentina me dio todo y me lo sigue dando, yo no le estoy dando un cachetazo a Argentina, es mi país y lo amo".

Se reveló cuándo volverá Susana Giménez a la televisión: "Como siempre..."

La conductora Susana Giménez reveló que volverá a la televisión en julio de 2024, aunque no confirmó si será por el canal Telefe a pesar de que todo apunta que será allí.

Susana Giménez Captura América TV

En diálogo con el programa LAM, Susana Giménez reveló su deseo: "Hacer mi programa en televisión, estamos tratando todo eso. Empezaría en julio como siempre, no en marzo como antes". De esta manera, la conductora dejó en claro que retornará a trabajar en este medio luego de retirarse de la actuación.