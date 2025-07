Superman, la nueva apuesta de James Gunn: ¿David Corenswet viene a salvar al Universo de DC?

Luego de su paso por Guardianes de la Galaxia, una de las trilogías más queridas del Universo Cinematográfico de Marvel, James Gunn no soltó el mundo de los superhéroes. Volvió a adentrarse en el mundillo cuando se sumó a DC Studios para dirigir El Escuadrón Suicida (2021), película que llegó para reivindicar a estos antihéroes tras las malas críticas que tuvo su entrega original de 2016, dirigida por David Ayer. El éxito fue tal que en 2022 volvió a ponerse detrás de cámara para la serie Peacemaker. Y no se detuvo ahí: ese mismo año fue nombrado copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios.

La historia no cuenta los orígenes de Superman, sino que se centra en un héroe ya formado, que intenta reconciliar su herencia kryptoniana con los valores humanos que moldearon su carácter. En un mundo que ha perdido la fe en la bondad, Superman representa la verdad, la justicia y el espíritu del sueño americano, pero debe enfrentarse a una sociedad que cuestiona esos ideales. Dividido entre el deber de proteger a la humanidad y la búsqueda de su propia identidad, demuestra que la esperanza sigue siendo un acto de valentía, incluso en los tiempos más oscuros.

Superman - Reparto David Corenswet está acompañado de un gran elenco encabezado por Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult.

Para empezar, vale aclarar que la película no es como las demás del superhéroe. Y eso, es un punto a favor. Aunque para algunos puede ser que no… dependiendo de cuánto le guste al espectador el estilo de James Gunn, porque su impronta está en toda la película. Tiene ese humor descontracturado, situaciones absurdas y personajes carismáticos que están presentes en cada una de sus producciones. Y sí, puede parecer exagerada de a momentos, pero ahí está su encanto.

El reparto es otro acierto. El Clark Kent/Superman de David Corenswet sorprende al darle frescura a este personaje, y está muy bien acompañado por su perro Krypto, que rebosa de ternura y encanto (aunque hay momentos que se roba muchas escenas). Otros personajes que brillan son Rachel Brosnahan (Lois Lane), Edi Gathegi (Mr. Terrific), Nathan Fillion (Green Lantern/Guy Gardner) y Anthony Carrigan (Metamorpho). Pero, sin duda alguna, quien se destaca de todos ellos es Nicholas Hoult, quien se pone en la piel de Lex Luthor, un villano tan brillante y carismático como intimidante.

Superman - Lex Nicholas Hoult se pone en la piel de Lex Luthor, un villano carismático y poderoso que se roba todas las escenas.

Con unos efectos especiales convincentes, una banda sonora correcta (aunque, carente de personalidad, algo que no sucede en las cintas de Gunn), algunos momentos emotivos y muchos, pero muchos chistes, este nuevo Superman cumple. Definitivamente es una película ideal para ir a ver al cine, muy pochoclera, y no defrauda a la hora de entretener. Pero no hay que pedirle más: no es profunda, no tiene un guion muy elaborado ni busca meterse en terrenos que inviten a la reflexión.

Superman (2025) tiene dos escenas poscréditos, pero ninguna resulta relevante para el futuro del DCEU, por lo que no es necesario quedarse hasta el final para verlas.