Sorpresa en Telefe: cambia la grilla y cerraron a un conductor estrella para un nuevo programa

Se trata de un ciclo llamado “Código de viaje” que estará solo dos meses al aire, es decir, ocho sábados. Promete ser un éxito, ya que el actor tiene mucha convocatoria en redes sociales.

Esto se da mientras Andy Kusnetzoff arregla su nuevo contrato para poder comenzar con PH: Podemos Hablar, luego de que las negociaciones se hayan estirado mes a mes. Hace algunos días, el conductor habló y aseguró que no tenía nada cerrado, pero que esperaba firmar en las próximas horas.

En las vísperas de la séptima temporada, el conductor de uno de los programas más destacados de Telefe podría no emitirse este año, puesto que no arreglan contrato. Se trata de Andy Kusnetzoff y PH: Pomos Hablar, el cual se emite los sábados por la noche.

“Yo creo que va a volver en algún momento, estamos viendo”, expresó Andy luego de ser consultado por LAM. Y agregó: “Hay un montón de charlas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas. PH está en mi corazón y yo creo que siempre está por volver. El tema es cuando".

Sin embargo, Yanina Latorre luego confesó: “Tengo un datito del canal: él se encaprichó con varios pedidos, se puso firme, y el canal le dijo que no lo va a cumplir, que no puede. Pero no me dicen cuál es el capricho”.