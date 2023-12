Sol Pérez tomó sol en la playa y mostró la microbikini con el color tendencia del verano

El azul es uno de sus colores favoritos y lo demuestra en cada uno de sus looks.

En otras publicaciones recientes en su cuenta de Instagram, compartió detalles del lugar donde se están hospedando. La pareja viajó a México y en estos momentos está en el hotel TRS Coral, Un complejo all inclusive ubicado en Costa Mujeres, a pocos minutos del centro de Cancún. Este lugar que sólo recibe adultos, cuenta con servicios premium, piscinas privadas, habitaciones con jacuzzi, spa, gimnasio, campo de golf, restaurantes y demás.

Como era de esperarse, sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y felicitándola por el viaje y el casamiento.

Sofía Zámolo aprovechó el día de playa para lucir una combinación con microbikini incluida

Sofía Zámolo realizó una publicación en Instagram en donde se mostró combinando una microbikini con un conjunto tejido a rayas. Desde una playa, la modelo lució un traje de baño rojo junto a una camisa y un short de crochet. Además, completó su look con unos lentes de sol en total black con vidrio superopaco.

La modelo se encuentra de vacaciones en una playa de la que no hizo mención sus ubicación. Sobre la arena, marcó tendencia con su look y sorprendió a su casi millón de seguidores en Instagram. Su look consistió en la combinación de un corpiño de su microbikini colorada y un conjunto tejido al crochet de campera tipo camisa con cuello y minishort.

“A ver quién adivina en qué playa estoy...”, escribió la influencer en la publicación. Inmediatamente juntó miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus fans, quienes se sumaron al juego y comentaron con el nombre de algunos balnearios. De esta manera se afirma, fiel a su estilo, como una de las influencers con mayor interacción con sus seguidores.

