Sol Pérez recibió la noticia más esperada a pocos meses de su casamiento

La panelista Sol Pérez contó en sus redes sociales que logró finalmente lo que le costó muchos años . En una serie de buenas noticias que viene recibiendo: se recibió. Contó en redes sociales que rindió su último final y ahora solo le resta defender la tesis, pero no se pudo contener la emoción.

Sol perez Redes sociales

Dejó de estudiar, pero finalmente retomó y luego de su casamiento recibió la mejor noticia: aprobó. “Estoy muy feliz, estamos brindando con Guido, ya nos terminamos la cerveza. No puedo creerlo, dos horas duró mi examen. Oral y escrito, primero la parte escrita, salís de la sala y después te toman la parte oral y en el oral me mataron. Me hicieron mil preguntas súper difíciles”, expresó.

“Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos, te dirán que tú tampoco puedes hacerlo. ¿Quieres algo? Ve por ello y punto. ¡¡Gracias por enseñarme todos los días a ir por más!! Te amo”, le dijo el empresario a la modelo.

A lo que ella respondió: “Gracias por estar conmigo siempre. En los buenos momentos y en los no tan buenos. Siempre ahí bancando todo, acompañándome, sufriendo por mí. Te amo”. ¡Felicitaciones!