Sol Pérez aprovechó el sol con una microbikini animal print

Sol Perez microbikini animal print Instagram

"Así arrancamos el día del casorio" escribió Sol Pérez en la historia de su cuenta de Instagram. De esta manera, la panelista mostró detalles de lo que fue el principio del día en el que se casó con Guido Mazzoni. Sus fans seguramente habrán dejado miles de reacciones como suelen hacerlo cada vez que comparte una publicación en su perfil de esta red social.

Mery del Cerro posó con una microbikini furor por el color y el modelo ideal para el verano

Mery del Cerro sorprendió a sus seguidores al mostrarse con una microbikini lila pastel con frunces y tiras entrecruzadas. Desde la playa vistió un traje de baño de dos piezas con detalles blancos que fue muy elogiado por sus fans.

Como fanática de la moda, la actriz eligió un conjunto que se encuentra entre las máximas tendencias de la temporada. De esta forma se afianza como una referente en el mundo fashionista, adelantando los mejores looks para el próximo verano. Así es que para esta ocasión eligió un corpiño rectangular con frunces, pequeñas aberturas cut out y tiras off white entrecruzadas en la zona del pecho. Además, optó para la parte inferior una bombacha tipo vedetina.

Mery del Cerro Microbikini Instagram

Completó su look con un maquillaje a base de sombras en tonalidades marrones estilo smokey eyes. También le sumó una máscara de pestañas en total black que complementó con rubor rosado en las mejillas. Sus fans dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando su outfit.