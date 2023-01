Sky Rojo en Netflix: cómo es la tercera temporada de la serie de Lali Espósito

Es una superproducción que está creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato.Dirigida por Eduardo Chapero-Jackson, Javier Quintas y David Victori.

La ficción dramática española original de Netflix, estrenó su primera temporada el 19 de marzo de 2021 en 190 países del mundo y fue un boom que se llenó de visualizaciones en la primera semana luego de su estreno.

sky rojo series netflix

Sinopsis de Sky Rojo, la serie de Netflix que estrenó su tercera temporada

La historia narra la huida de tres prostitutas de su burdel, luego de enfrentarse al proxeneta quien las tenía casi secuestradas y en condiciones no muy favorables. Desde el momento que deciden escapar también asumen la cantidad de conflictos y violencia a la cual tendrán que enfrentarse.

En la última parte, ya escapan con cuatro millones de euros de su proxeneta, donde Coral, Wendy y Gina comienzan a ilusionarse con la posibilidad de una vida nueva, en un pueblo tranquilo y remoto, lejos de Romeo y de la necesidad de venganza de Moisés.

Pero inesperadamente, lejos ya de todo el dolor que sufrieron, ven aparecer de nuevo a los dos sicarios en el horizonte, en alta mar, y entienden de repente que su victoria no es más que un triunfo temporal. No solo vuelve su pasado, sino que también una guerra que parece no acabar nunca, donde deberán decidir entre la vida y la muerte.

Reparto de Sky Rojo

Esta serie de drama, romance y acción tiene un elenco con los siguientes actores principales :

Verónica Sánchez

Miguel Ángel Silvestre

Asier Etxeandia

Lali Espósito

Yany Prado

Enric Auquer

Tráiler de Sky Rojo