Se viene Daredevil Born Again y Marvel hizo una aclaración sobre la aparición de Tom Holland: ¿lo veremos?

Spiderman: No way home

Se acerca el 4 de marzo, fecha en la que se estrenará Daredevil: Born Again en Disney+, y los fans del UCM intensifican las especulaciones sobre la posibilidad de que Tom Holland tenga una aparición como Spider-Man. La relación entre el Trepamuros y el Hombre sin Miedo en los cómics, sumada a su breve encuentro en Spider-Man: No Way Home, alimentó las expectativas de verlos compartir escena nuevamente.