¿Se va de La Peña de Morfi? Jésica Cirio fue tajante tras la decisión de Telefe

Jésica Cirio se refirió a la decisión de Telefe de no dejar conducir sola La Peña de Morfi

Sucede que la actriz deberá operarse el 31 de agosto y estará fuera de la televisión durante algunas semanas, esto provocó que los productores busquen a una de las estrellas de Luzu TV. Sin embargo, lejos de la polémica, Cirio opinó.

"Es un programa de 5 horas en vivo, es un montón para una persona sola. Te diría que para un sólo conductor es imposible hacer 'La Peña', no se puede", sostuvo. "Además tenemos dos estudios, es súper necesario que estén dos personas. Una vez me tocó estar sola y fue súper pesado porque no puede haber baches... nada", expresó.

Y agregó: “Yo estoy feliz de hacer el programa que es hermoso y según me dijeron, sigue hasta fin de año".

Ángel De Brito confirmó quién será el reemplazante en la conducción de La Peña de Morfi

Tras la salida de Georgina Barbarrosa por una operación en la rodilla, Ángel De Brito confirmó quién será el conductor de La Peña de Morfi junto a Jésica Cirio. El conductor explicó en un tuit que un reconocido periodista tomará las riendas del ciclo junto a la modelo. ¿Quién es?

Frente a este panorama, el canal salió a buscar un reemplazo, quien en un momento se rumoreó podría llegar a ser Nicolás Occhiato. Sin embargo, mediante un tuit, Ángel de Brito aclaró con los cuestionamientos y aseguró que el periodista Diego Leuco fue el seleccionado.