Se supo por qué Tini Stoessel y Rodrigo De Paul decidieron reconciliarse: "Le dio miedo..."

Por otro lado, el periodista español Roberto Antolín agregó: "Tini sabe que si ella no lo enlaza, alguien lo hará. Cuando sabes que no vas a encontrar a nadie igual en tu vida, corres a sus brazos. 'Yo no te quiero perder y quiero estar contigo', le dijo Tini a Rodrigo. Ella ha corrido a donde está Rodrigo, a Madrid". De esta manera, aseguraron que ambos se mostraron más que predispuestos a aceptarse nuevamente.

#MitreLive | Se supo la trama secreta del nuevo vínculo de @rodridepaul y @tinistoessel : "Bajo siete llaves" @juanetchegoyen reveló en "Mitre Live" el detrás de escena de la foto que apareció en los últimos días del futbolista y la cantante. "Ustedes saben muy bien que los rumores de reconciliación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel son totales. Hoy voy a contarte esa verdad que hasta hoy estuvo bajo siete llaves", comenzó diciendo el conductor de "Mitre Live" (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio). En ese sentido, el comunicador profundizó su información: "La realidad es que Rodrigo y Tini se volvieron a ver los últimos tiempos. Yo te conté acá en estos meses que se habían frecuentado. Hay un nuevo vínculo entre Tini y Rodrigo que por lo que me cuentan no es formal". "Trascendió una foto que decían que Rodrigo y Tini se habían visto en Madrid, yo no puedo asegurar que los que aparecen en esa imagen sean ellos pero sí te puedo contar la trama secreta de la nueva relación que tienen", agregó Etchegoyen. "A mí lo que me dicen es que Rodrigo y Tini se ven, hablan pero sin exigencias sentimentales. Y quiero aclarar también que trascendió de un enojo de Young Miko, cosa que quiero desmentir rotundamente", manifestó Juan en su ciclo digital. Y expresó: "Young Miko y Tini mantienen un hermoso vínculo hoy que todavía no fue aceptado por la familia de Martina. La familia de Tini da todo para que vuelva con Rodrigo y esa historia de amor, pero no se ilusionen con esa noticia porque el vínculo va por otro lado". "El vínculo de Tini con Young Miko continúa pero no tiene ataduras ni formalidades. Es una relación libre, siempre fue así, un amor evolucionado que permanece intacto", concluyó Etchegoyen.