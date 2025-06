Bailarina, lo nuevo del universo de John Wick: ¿Está a la altura de la saga?

bailarina ana de armas Ana de Armas interpreta a Eve Macarro, una asesina entrenada por la Ruska Roma con sed de venganza.

Dirigida por Len Wiseman (Inframundo, Duro de matar 4.0), Bailarina se ubica temporalmente entre la tercera y cuarta parte de la franquicia, y mantiene intacta la esencia de la historia original. Hay una gran similitud en el soundtrack y conserva la estética, los escenarios y sus personajes icónicos. Es decir, no se siente como un spin-off separado –como a veces sucede en producciones de otros universos cinematográficos–, sino más como una continuación natural del mundo de John Wick.

Ana de Armas demuestra una vez más sus grandes dotes actorales y se entrega por completo a este personaje, que tiene una gran variedad de escenas de acción en donde utiliza todos los elementos que están a su alcance para acabar con sus oponentes: desde romper platos en la cabeza hasta peleas cuerpo a cuerpo, intensos tiroteos y enfrentamientos delirantes como luchar contra un lanzallamas. Las coreografías de acción están muy bien logradas, al nivel de sus antecesoras, y la actriz se luce en cada una de ellas.

Aunque no es la única que se destaca en la pantalla: Keanu Reeves hace una aparición más que interesante. Claro está que no es el personaje principal en esta historia, pero no se hace a un lado tan fácil: su presencia tiene bastante peso y momentos destacados. Eso sí, sin opacar a la protagonista, pero aporta lo justo para que la trama se eleve aún más.

bailarina keanu reeves Keanu Reeves regresa al spin-off como el mítico John Wick.

En resumen, Bailarina es una producción que le hace honor a la franquicia. Son casi dos horas de proyección que se pasan “volando” gracias a su intensidad: mantiene un ritmo frenético e incontables momentos de acción que no dan respiro y sobrecargan al espectador de adrenalina. Ideal para ver en pantalla grande.

Además, se abre una nueva línea dentro del universo de John Wick que tiene potencial para seguir expandiéndose. Y si eso llega a suceder, es muy probable que el público reciba las nuevas entregas con los brazos abiertos porque, sin duda alguna, Ana de Armas se ganó su lugar en esta historia.