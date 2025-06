Cristiano Ronaldo admitió que un club argentino lo llamó para jugar el Mundial de Clubes

Enseguida retomó su respuesta. "He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde Argentina, eso lo sabes", le dijo al periodista. Igualmente no aclaró si se trató de Boca o de River, los dos equipos que juegan el torneo internacional.

Sobre a posibilidad de jugar en Argentina dijo: "Nunca se sabe, el tiempo está ahí. Tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua nunca beberé", lanzó entre risas. Segundos después, confesó: "Lo veo difícil, pero me gusta mucho. No fui nunca a la Argentina, pero quiero ir". "Le tengo mucho cariño a los argentinos. O no...", continuó a modo de chiste.

Luego se refirió a Lionel Messi. "También tengo cariño por Messi, aunque hemos sido rivales durante muchos años. Como dije en varias entrevistas, estuvimos en el escenario durante 15 años. Yo le traducía en las galas porque él no habla nada en inglés, ja. Tengo cariño por él porque siempre me respetó mucho", cerró.