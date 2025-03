“Me desmiente algunas cosas, que no tiene ningún conflicto con su hija. Me contó que la semana pasada estuvo grabando un disco con ella con música más alegre en Los Ángeles ”, reveló Adrián Pallares, el conductor del programa, sobre lo que habló con la conductora.

Y agregó: "Está preocupado porque Tini ha pasado por momentos muy difíciles y oscuros. Tiene miedo que todo esto, que se comience a hablar con historias que nada tiene que ver".

Tini y De Paul Las redes sociales alentaron el rumor de una reconciliación de la pareja. Redes Sociales

Esto generó preocupación a sus fanáticos porque no dejó en claro si su hija estaba bien, ya que no tiene comunicación. Además, se refirió al romance de Tini con Young Miko: “Me aclaraba que la historia que subió Miko es de hace un año y medio. Está más que nada preocupado por la salud de su hija que está muy bien".

En la misma línea de su salud, aseguró que, luego de los rumores que indicaban que la artista estaba alejada de su familia, no es así: “Me desmiente que estén distanciados, sabe perfectamente que no fue con mala intención lo que dijimos y lo reconoce. Si obviamente, como familia están preocupados, más desde la sensibilidad".