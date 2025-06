Escándalo en Gran Hermano: una participante denunció a la producción por fraude

La exparticipante se mostró furiosa por la situación y aclaró que no iba a estar presente en la final del reality: “Sí o sí me tengo que volver a Tucumán, y desaparezco del mapa. Pasaron cosas turbias. Muy cancelables. Prefiero callar, pero deberían saberse”.

Pero no solo se enojó con el desarrollo del programa en sí, sino también con los debates conducidos por Santiago del Moro: “Ceferino me mata por boludeces. Laurita Ubfal sé que me defendió. Mi familia me mandó todos los videos. No creo que vaya más. Prefiero evitar todo eso”.

Petrona

En una nota con Pilar Smith contó que no soportó el trato que recibió desde que fue nuevamente expulsada luego de haber ingresado más paquetes de cigarrillos que lo que estaba previsto: “Estoy desesperada por volver a Tucumán, no quiero volver más a Buenos Aires”.

Fue entonces que acusó que la pelea que tuvo con Selva dentro de la casa no fue vista de manera completa: “No muestran todo, muestran lo que no es”. Sin embargo, dejó entrever un nuevo escándalo, pero solo se refirió a los tapes y consideró que la dejaron mal parada. Por eso, en redes sociales consideran que la final ya está "armada" y buscan que los votos sean dirigidos a una sola jugadora: Luz, a quien buscan como ganadora.

Escándalo en Gran Hermano: Eugenia rompió el aislamiento y piden su expulsión

A pocas semanas del final de la edición 2024-2025, una nueva polémica estalló en Gran Hermano y tuvo como protagonista a Eugenia Ruíz, una de las participantes que más popularidad ganó desde su ingreso, quien quedó envuelta en una fuerte controversia que podría costarle su continuidad en el reality.

Durante la transmisión del 24 horas, se pudo ver a Eugenia que se encontraba en la cocina junto a Selva Pérez y se oyó un grito proveniente del exterior que alteró la tranquilidad de la casa.

La santiagueña en lugar de ignorar el mensaje como dicta el reglamento, corrió hacia el patio con la intención de escuchar con mayor claridad lo que se decía desde afuera. Una de las normas de la actual temporada es que los jugadores tienen prohibido escuchar los gritos del exterior.

Embed Esto tiene que ser sanción para Eugenia pic.twitter.com/CcirnTo41f — Piinky (@my_1sal) June 6, 2025

Esta situación no pasó desapercibida para los seguidores del programa, quienes expresaron su indignación en las redes sociales. Muchos usuarios pidieron una sanción ejemplar, argumentando que su accionar rompe con el aislamiento.

Otra versión es que se especula con que Eugenia podría haber buscado deliberadamente una situación que la lleve a ser sancionada o expulsada, debido al desgaste emocional que ha mostrado en las últimas semanas por estar lejos de su hijo, con episodios de llanto y enojo ante diversas actividades dentro de la casa.

Hasta el momento, Gran Hermano no emitió un comunicado oficial respecto a la situación pero se espera que, en las próximas horas, se aborde el tema y se determinen las consecuencias de su accionar.