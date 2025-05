Emanero y L-Gante lanzan Romantiko : "Uno nunca sabe lo que haría por amor"

“Hace tiempo que vengo haciendo estas canciones más elegantes, con trajecito”, contó Emanero en diálogo con C5N, al explicar cómo surgió la idea. “Desde hace un montón invitar a Elian era un sueño. Cuando armé el disquito nuevo, hubo una canción que sentí que con él podíamos hacer algo lindo. Se la mandé a su equipo y muy generosamente se subieron”.

L-Gante se sumó con entusiasmo al proyecto, a pesar de que no es habitual verlo cantar con traje. “El tema va a ser muy sorpresivo para la gente. A mí me gustó desde la primera. Me llevó un ratito enfocarme, y lo que hicimos para mí es una obra muy buena”, aseguró.

En la canción, los dos artistas despliegan un estilo más melódico, alejado de sus zonas de confort, pero en sintonía con un concepto que ambos defienden: el romanticismo.

“Sí, me considero una persona romántica, nunca sabemos lo que podemos hacer por amor", dijo L-Gante sin dudar. “Me gusta tanto en la pareja como en la vida, como con la música. Me gusta el romanticismo en cada cosa que hago”agregó Emanero en la charla.

Consultados sobre los gestos de amor más intensos que hicieron, los músicos compartieron distintas visiones. Para Emanero, “dedicar una canción” es uno de los actos más significativos. “El romanticismo también está en el día a día: en una palabra, una flor, un piropo, una cartita”, agregó L-Gante.

Emanero, por su parte, confesó que está en pareja hace unos meses y siente que está a un paso de hacer “alguna locura de amor”. “Dentro de poco voy a aparecer con dos pasajes a otro país. Estoy esperando estar con una persona que me genere eso, y ahora siento que lo tengo más cerca”.

Aunque se mostraron tímidos con ciertas propuestas —como tatuarse el nombre de alguien o pedir casamiento en una cancha—, no descartaron otras más sutiles: “Un poema en una servilleta podría ser”, dijeron entre risas, imaginando también un asado sorpresa o una playlist personalizada para alguien especial.

La historia más insólita llegó de parte de L-Gante, cuando recordó que una fan le hizo llegar una nota a bordo de un avión. “Iba volviendo de Medellín y me llega un papel desde atrás. Decía algo raro, y no podía ver quién me lo había mandado. Me llevó un rato descubrir que era una chica, y después la fui a visitar”, contó divertido.

Romantiko forma parte del Volumen 2 del proyecto Runflas, que Emanero desarrolla desde hace años junto a artistas invitados. A esta etapa también pertenecen Podés pedirme perdón (con Ángela Leiva) y Mala Mujer y se prepara para presentarse los próximos 9 y 10 de junio en el Movistar Arena. Dos shows que marcan un nuevo hito en su carrera y confirman su conexión con un público que no para de crecer.

Con esta nueva entrega, los músicos dan una muestra más de su versatilidad y de cómo el barrio también puede hablar de amor. Al cierre de la entrevista, dejaron abierta la puerta a una segunda colaboración: “Podríamos mostrar otro romántico, más rápido, con otro flow”, se tentaron.

Por lo pronto, Romantiko ya suena fuerte y promete convertirse en la banda sonora de quienes se animan a cantar con el corazón en la mano.