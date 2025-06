Carlos Vives y su fanatismo por Charly García: "Serú es mi banda favorita"

"Soy muy feliz en Argentina. Hace más de 30 años tuve la oportunidad de ir a cantar por primera vez allí. Fue contra todo pronóstico porque ciertas músicas de las tropicalidades no llegaban tan fácilmente a su país. La salsa y el merengue no tuvieron esa suerte. Nosotros con los vallenatos sí pudimos hacerlo así que me siento muy feliz siempre de tener la oportunidad de regresar". "Soy muy feliz en Argentina. Hace más de 30 años tuve la oportunidad de ir a cantar por primera vez allí. Fue contra todo pronóstico porque ciertas músicas de las tropicalidades no llegaban tan fácilmente a su país. La salsa y el merengue no tuvieron esa suerte. Nosotros con los vallenatos sí pudimos hacerlo así que me siento muy feliz siempre de tener la oportunidad de regresar".

"Han pasado muchos años, han llegado nuevas generaciones, nuevos sonidos y que siempre haya una oportunidad para Carlos Vives en la Argentina es una bendición. Hemos recibido tantas cosas de ustedes en la cultura, en la música. que crearon con nosotros una relación muy especial, de afecto. Que mi música me llevara para esos lados fue algo de ida y vuelta", expresó Vives en diálogo con C5N.

Es imposible separar a Carlos de su Santa Marta natal. A cada lugar que va, cada concierto que brinda lleva la bandera de su ciudad de origen que marcó el estilo musical que moldearía su carrera.

"Es la primera ciudad fundada en las costas de Sudamérica. Todo el norte de Suramérica está sobre el Caribe: Venezuela, Colombia, Panamá, todos estamos sobre las costas caribeñas. Santa Marta está muy cerca de Santo Domingo y ya en 1501 llegaron los españoles y llamaron por primera vez a nuestra bahía Santa Marta. Sí, hemos sido aislados porque tenemos la mayor montaña colombiana a nuestras espaldas. Es una montaña con picos nevados en pleno Caribe, ahí viven las culturas tayronas, seguramente lo conocen por el Parque Tayrona, muy popular para los argentinos. A la izquierda, donde está Barranquilla, la ciudad de Shakira ahí está el delta del río más grande de Colombia. Entonces sí, históricamente, fuimos una ciudad aislada. Tenemos personalidad isleña, aunque técnicamente no lo somos".

El género por excelencia que catapultó a Vives como estrella de la música fue el vallenato, un estilo musical autóctono del Caribe colombiano con un sonido muy particular. Y entre tantos éxitos, el hit más escuchado fue "La gota fría", una canción que sonó en cada rincón latinoamericano por la década del 90. "Cuando crecí quise hacer mis discos y buscar un estilo mío propio, muchas de las vivencias de mi infancia fueron un norte para encontrar cosas, era un conocimiento sobre lo que quería hacer musicalmente. Poder rescatar esos espíritus fue especial. De hecho, escuché que un artista muy famoso contemporáneo está haciendo su propia versión de ´Moralito´ (La gota fría). Va a ser espectacular y es la primera vez que se rehace. Va a ser para ustedes, para la nueva generación. Sé que es un músico electrónico. Hay una canción mía que también tiene veintitantos años y se volvió a pegar en Europa, se llama Fruta Fresca. Es muy moderno y está dirigido al público joven".

Una de las características que destaca al colombiano de entre muchos colegas es su posicionamiento político. Carlos Vives no le teme al qué dirán ni silencia su ideología. Con respecto a Santa Marta, es tajante: "Me llegó una propuesta musical y defender un país complicado de defender en muchos aspectos. Es una región con unos problemas terribles, pero yo me siento orgulloso de esto. No es fácil. A veces la política va por un lado, a veces va más por otro, pero la música es una expresión del alma que muestra realmente lo que nos une y cómo estamos construidos".

"La música está hecha de gente que hoy en día sigue peleando. La alegría no es gratis, es una herencia y cuando la heredas de los españoles, de las comunidades originarias y de los africanos, a pesar de sus tragedias, el alma se vuelve más poderosa. Ahí donde se hace la cumbia tenemos problemas, estamos contaminando la ciénaga, empobreciendo a los pescadores, haciéndolo todo mal y es el lugar donde trabajo, es el lugar que me dio la música, donde aprendí a amar a mi familia y donde mi papá trabajó como médico. Es curioso porque escogí hacer algo como para no irme nunca, eso terminó llevándome a muchas parte y me dio la oportunidad de que la gente conozca mi lugar, me ayude y se enamore de este lugar. Espero que podamos mejorarlo porque lo hemos tratado muy mal. Es la verdad", manifestó.

"Temes expresarte especialmente cuando no conoces o no entiendes por qué estás cantando, por qué escogiste esta música, por qué en ese lugar donde naciste la gente se fue haciendo cada vez más pobre, por qué el agua se fue ensuciando más y ahora está llena de basura. Mi vaina es personal, porque pude entender cosas maravillosas. No hemos valorado esto, mira que importante que es... al principio no quería tocar los temas difíciles, pero después me di cuenta de que hay que hablar de las cosas. Yo trabajo en territorios con la juventud, con los niños, con las niñas y el riesgo al que están expuestos es tremendo. Cuando te das cuenta que puedes ser parte del cambio ya no te importa. Hay que cambiar. Cuando trabajas con las comunidades te das cuenta que vale la pena. Yo aquí desde muy joven salí a la calle a trabajar, estuve en el teatro, cantaba en bares, hacía programas de niños en televisión y todo me dio mucha felicidad más allá de que viviera en una ciudad difícil y un país complicado".

Carlos Vives y su fanatismo por Charly García

Pero la música autóctona no es la única que pudo llegar al corazón de Carlos, el rey del vallenato es también fanático del rock nacional argentino y un fiel seguidor de Charly García: "Yo era un ´peperino´. Fui un joven hace 40 años y, hasta que llegó el rock argentino, nunca había tenido rock en mi idioma. Me volví loco. Mi banda favorita fue, desde el principio, Serú Girán. Coincidía con que yo justo salía del colegio, vivía en la calle, buscaba trabajo, hacía teatro y de pronto ese papá que perdí me lo devolvió el rock de alguna manera por los mensajes. Uno puede pensar que la vida de Charly fue muy loca, pero sus mensajes eran para una juventud".

"La poesía que tenía ese rock, y el tango, y la música argentina históricamente es muy poderosa, es muy valiosa para un joven sudamericano que vivía en esta ciudad. Fue muy importante. Encontré respuestas en esas canciones y Charly fue el maestro. No sólo él, también Spinetta, Miguel Abuelo y muchos más. Tú empezabas conociendo uno y de pronto te recomendaban muchísimos más. Quise tanto a Charly García que me gané su cariño y terminó ayudándome en una novela cuando llego por primera vez en los 80 a Bogotá. Yo grababa una novela que se llamaba LP y él hizo una escena conmigo. Coincidíamos porque para nosotros ya el rock en español era muy fuerte, la industria aquí todavía no lo tenía claro y nosotros estábamos haciendo una serie de televisión sobre el tema. Todo coincidió con la llegada de Charly al país así que lo vivimos con mucha euforia".

Carlos y Charly.jpg

"Yo te digo: hay muchas cosas hoy que no me matan y vuelvo a esos discos. Es que estos artistas hicieron música para el futuro. Lo más importante fue que nuestras bandas locales aquí en Bogotá, y yo fui testigo de eso, ya no solo hacían covers de canciones famosas en inglés, sino que el trabajo que se hizo tanto en Argentina como en otras partes de Hispanoamérica, lograron que se escribieran nuestras historias y crear un rock latinoamericano con nuestras palabras, nuestras vivencias y nuestra idiosincrasia. Fue una gran inspiración para nosotros".