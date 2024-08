Se separó uno de los futbolistas más reconocidos en medio de rumores de infidelidad

El jugador fue señalado por serle infiel a su esposa, pero ella misma salió a aclarar que no es así. Sin embargo, decidieron terminar su relación. ¿Qué pasó?

El futbolista Álvaro Morata publicó un comunicado y confirmó la separación de Alice Campello en medio de rumores de infidelidad. Si bien el jugador y la modelo aseguró que no existieron terceros en discordia y explicaron que se trata de “la decisión más difícil” que tomaron en sus vidas.

Ambos dieron alerta hace algunas semanas cuando decidieron no ir al casamiento de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, ambos siendo grandes amigos de ellos y los cómplices del campeón del mundo al momento de la propuesta de casamiento.

Alvaro Morata Redes sociales

Alice se borró el apellido Morata de sus redes sociales y, en medio de miles de rumores, ella salió a aclarar: “Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado el respeto y yo tampoco. No crean nada de lo que dicen terceros que no tienen ni idea”.

El comunicado de Morata decía: “Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía”.

Y agregó: “No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas”.