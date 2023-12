Se separó uno de los cantantes más populares del mundo: qué pasó

Según informó la revista People: " Bad Bunny y Kendall Jenner han puesto fin a su relación . Una fuente informó que la superestrella puertorriqueña y la modelo ya no son pareja ". Su vínculo había comenzado en febrero de 2023, momento en el que tuvieron una cita doble con Justin y Hailey Bieber.

La última vez que habían estado juntos en público fue en la fiesta de Saturday Night Live en octubre. Por el lado de los representantes, tanto el de Bad Bunny como el de Jenner no respondieron a las solicitudes de comentarios de la revista y se desconoce la razón detrás de este desenlace.

Kendall Jenner y Bad Bunny Kendall Jenner y Bad Bunny se separaron de forma inesperada. Redes sociales

De esta manera, no se confirmó el motivo por el que pusieron un punto final a su relación y surgió una duda muy fuerte entre los fanáticos y seguidores de cada uno de los protagonistas. Por eso, en los próximos días se espera que alguno de los dos se exprese para confirmar qué ocurrió.

Hace un tiempo, el puertorriqueño había revelado: "Con algunas personas hablo en inglés, con algunas específicas. Antes no podía hablar con ella...". Esto fue rápidamente vinculado a la norteamericana de 28 años, ya que no tiene conocimiento del español y no puede comunicarse en el idioma nativo de Bad Bunny.