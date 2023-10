Se separó una de las parejas más mediáticas de la televisión: "Respetemos los tiempos"

A pesar de que en redes sociales continúan siguiéndose y las fotos juntas las mantienen, hace tiempo que no comparten una foto sea en publicación o historias. Eso preocupó a la gran cantidad de fanáticos que tienen producto de su amor público.

Según indicó Ángel de Brito en LAM sobre la separación: “Ella lo desmiente, pero él prefiere no hablar”. Pero lo que sí hace, es subir historias o tuits que sean referidos a cuestiones más profundas como un distanciamiento o problemas de la vida.

Locho Redes sociales

“El peine nos saca los nudos que tenemos en el cabello…y las lágrimas los que tenemos en la garganta”, fue una de las frases que subió. Pero también compartió la foto de un payaso que daba abrazos gratis y puso: “Respetemos los tiempos de Dios o del destino ya que al final, son sólo un paso más en la vida. La paz interior la encontraremos al final del camino”.

Aún ninguno de los dos salió a brindar su campana de la historia, pero todo indica que se estarían separando.

Barby Silenzi habló sobre su separación de El Polaco: "Me enojé por..."

La bailarina Barby Silenzi decidió hablar sobre su supuesta separación de El Polaco y confirmó que todo lo que se dijo es mentira, por lo que siguen estando en pareja.

Barby Silenzi El Polaco Redes sociales

En diálogo con PrimiciasYa, Barby Silenzi comenzó por revelar: "Estamos bien con el Pola, nada que ver lo que se dice. Vi mil comentarios y me reía sola. Metieron a las hijas de él, que yo me enoje por su viaje, cualquiera". De esta manera, descartó rápidamente que no esté más en pareja con el reconocido cantante.