Se separaron dos reconocidas influencers: ¿por una infidelidad?

Quien se encargó de confirmar la noticia fue Lucía de la Puerta en Instagram, donde a través de una historia escribió: " Aida y yo ya no estamos juntas, desgraciadamente no ha ido todo como esperaba pero a veces los caminos se tienen que separar ". Tras esta revelación, fue el turno de Aida de expresarse en sus redes.

En sus historias de la misma plataforma confesó: "Yo también quería informaros de que Lucía y yo lo hemos dejado, espero que entendáis la situación y nos respetéis". De esta manera, parecía que todo quedaba en esa información, pero Lucía decidió contar toda la verdad.

Lucía de la Puerta y Aida Redru separación Los fans creían que esta era todo lo que iban a contar. Instagram

Un tiempo después, de la Puerta decidió contar qué ocurrió y comenzó por revelar: "No quería hablar de lo que ha sucedido pero creo que esto se está yendo de las manos. Quiero a Aida con todo mi corazón, pero eso no quita que sí sea cierto que ha habido deslealtades por su parte. Me parece imposible pensar que no hay nada de verdad en todo lo que hemos vivido".

Y no finalizó allí, sino que continuó: "No puedo ni quiero entrar en mayor descalificación porque no es necesario. No quiero entrar en detalle de qué ha pasado, no quiero actuar desde la furia y la venganza. No puedo desenamorarme de la noche a la mañana". Con estas palabras, dejó en claro que sigue sintiendo lo mismo por Aida.