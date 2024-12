Se rompió el grupo más querido de Gran Hermano 2024: qué pasó

En medio de una ronda de mate con las mujeres de Gran Hermano 2024, Andrea sorprendió al apuntar contra la personalidad de Luz . En primer lugar, señaló: "O de última te sentás y decís 'che, ¿de qué hablan?'. Y si están hablando de algo que no quieren que sepas, te van a decir otra cosa. No es que te sentás así como... Boluda, me asusta ".

Ante estas palabras, las otras participantes coincidieron con Lázaro y apuntaron a la soledad de la joven jujeña. "Por eso yo estoy con ella, porque soy así de ir con los marginales. Pero con ella siento como una energía rara", remarcó para la sorpresa de los televidentes y hasta de quienes veían al grupo como uno muy fuerte.

Andrea Luz Gran Hermano 2024 Andrea dejó en claro su disgusto con Luz. Telefe

Para finalizar, Andrea ejemplificó por qué no quiere a Luz: "O yo estoy hablando por ahí con Santi, no sé, de la vida. Y viene ella y se lo pone acá en el medio de la cheicon (sic) y empieza... Y digo: ¿flaca, no me respetás? Más allá de que a él le encanta, respetá un toque. Ya me voy y es todo tuyo". Así, dejó en claro que el grupo está próximo a romperse.

Embed Nos quedo claro que a Andrea no le cae bien Luz JAJAJJAJAJAJA

#GranHermano pic.twitter.com/SQgtY6YgmZ — GGinii (@ImBackGGx) December 17, 2024

Gran Hermano 2024: los votos de Andrea no valdrán por segunda semana consecutiva

Gran Hermano 2024/25 sorprendió a los televidentes al anunciar el intercambio del voto legado por la chance de dejar sin valor los votos de algún participante, algo que fue aprovechado por Renato Rossini, el segundo en abandonar la casa.