Stefi Roitman respondió sobre los rumores de separación de Ricky Montaner: "Está con muchas..."

“Re. Súper feliz, enamorada. Y lo extraño, te digo la verdad. Nos vemos mucho. nos acompañamos mucho. Pero a veces los viajes se cruzan", remarcó la modelo.

Embed Stefi Roitman, entre el trabajo y el amor a distancia con Ricky Montaner: “Estoy feliz y enamorada, lo extraño”.#lovieneltrece #PuroShow pic.twitter.com/5QUV1i8pj5 — eltrece (@eltreceoficial) April 29, 2025

En esta línea, detalló que el cantante "no para" con sus proyectos y presentaciones: "Yo he estado tres semanas en Buenos Aires, que Ricky no podía venir porque él está con sus giras, con su show".

La presentadora detalló que a pesar de sus actividades siguen el día a día de cada uno: “Mucha videollamada, fotos. Y nos gusta estar en el detalle. Está bueno también que cada uno esté en la suya y respetar los espacios, pero hay algo del detalle...".

Ante la sorpresa de la cronista Majo Martino, de Puro Show, que la entrevistó en España, Stefi continúo: "Literal, contarnos una anécdota que pasa acá y se la contaste a tu compañero acá, pero es algo que me gusta compartirlo con él, como para que no se pierda esas cosas”.

Ricky Montaner y Stefi Roitman casamiento Redes sociales

La actriz y el exjurado de La Voz argentina se conocieron en 2019 en Buenos Aires, y se casaron en enero de 2022 con un gran evento para más de 400 invitados en Exaltación de la Cruz, en la Provincia de Buenos Aires. La pareja vive en Miami, en los Estados Unidos, donde ella lanzó su propia marca de ropa, y viaja a la Argentina para ver a su familia y amigos.