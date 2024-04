Se estrena Fallout: de qué se trata la nueva gran apuesta de Prime Video

Y agregó en diálogo con C5N: "Estábamos entre una entrega y otra de las películas de Batman y necesitaba una limpieza de cerebro. Alguien me había recomendado Fallout 3. Y no sabía nada del juego, empecé a jugar y cada momento me iba volando más la cabeza", sobre el comienzo de la serie que llega este miércoles 10 de abril a Prime Video.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)





La serie está protagonizada por Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan y dirigida por el responsable de Westworld. Además, está basada en una popular franquicia de videojuegos conocida con el mismo nombre de la serie. El videojuego de Bethesda, además, tiene un enorme fandom en todo el mundo porque lo que el desafío de adaptarlo no era fácil y menos con un autor tan específico en sus demandas y visión como Nolan.



Sin embargo, el hermano de Christopher Nolan (Oppenheimer) posiblemente era la carta más importante para muchos actores para aceptar el proyecto, entre ellos, el protagonsita de Twin Peaks, que también habló en exclusiva con C5N: "Bueno, la razón por la cual me uní a la serie es Jonathan Nolan, sin dudas. Yo era un gran fan de Westworld y no podía tener suficiente de eso así que cuando me lo propusieron, me sentí completamente honrado, sorprendido de ser considerado y muy emocionado", fue la respuesta de Kyle MacLachlan, también recordado por ser el actor en protagonizar la primera adaptación de Duna en pantalla grande.





Ella Purnell protagoniza Fallout

Como cuentan los videojuegos, la historia sigue a varios protagonistas en un mundo postapocaliptico donde una guerra nuclear dejó una sociedad fracturada, devastada y marcada por profundas desigualdades y los instintos más duros de los series humanos. La trama de la serie de Prime Video toma una línea temporal diferente a los videojuegos, cuando los habitantes refugiados en bóvedas salen de su zona de las mismas y se lanzan a explorar un mundo desconocido, repleto de criaturas desconocidas y despiadados criminales, entre ellos, The Ghoul, encarnado por el inigualable Walton Goggins (The Shield, Justified).



"Para meterme en un proyecto, después de leerlo y mantener una conversación con el creador, sólo tengo que creer que puedo ayudar a mi director a contar su historia. Ellos pueden crearla, pero yo tengo que creerla, que hay una manera de contarla. Y por lo general, para mí, las cosas en las que he participado, lo sabía a los cinco minutos de leer el guion. Sucede muy rápido", contó a este medio Goggins.

Describió que su personaje es tan característico de un tipo de cine, que fue fácil y placentero prepararlo: "En mi caso, empecé a ver películas y vi grandes cantidades de películas que ya he visto muchas, muchas veces. He visto todas cosas de Leone. Otra vez. La mayoría las he visto unas diez o quince veces, pero Érase una vez en el Oeste fue muy importante para mí y lo que hizo Henry Fonda... Vi un montón de cosas de John Wayne. Y entenderás por qué a medida que avanza la historia era necesario ver películas como El hombre que mató a Liberty Valance, Río Bravo y Los Cowboys. Y escuché todo el soundtrack de Leone una y otra vez".

Walton Goggins es una de las estrellas de FAllout

Con gran éxito de repercusión ante los primeros capítulos entregados a la prensa, la serie debuta este miércoles 10 de abril en Prime Video. Mientras tanto, la plataforma confía tanto en el éxito de Fallout que ya confirmó una segunda temporada. La primera tendrá ocho episodios.