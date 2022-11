"¡Salve, César!" y "Goodnight Mommy", los estrenos de cine de la semana

www.javierponzone.com.ar

¡SALVE, CÉSAR!

Sinopsis: En el Hollywood de los años 50, uno de los grandes estudios pretende hacer una gran superproducción de romanos protagonizada por una gran estrella (Clooney), pero el actor es secuestrado durante el rodaje.

Director: Joel Coen, Ethan Coen

Elenco: Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Tilda Swinton, Scarlett Johansson,Channing Tatum, Ralph Fiennes, Max Baker, Veronica Osorio, Heather Goldenhersh, Frances McDormand, Jonah Hill, Clancy Brown, Christopher Lambert,Alison Pill, Wayne Knight, John Bluthal, Robert Picardo, Fisher Stevens, Patrick Fischler, Tom Musgrave, David Krumholtz, Emily Beecham, Dolph Lundgren

Puntaje: RATING #4

¡Salve, César! es la nueva peli de los hermanos Coen y claro que es para recomendar. En esta oportunidad se adentran en el Hollywood de los años 50, época dorada del cine, para llevarnos de paseo por una galería de personajes que se van a ganar tu corazón al segundo de escucharlos hablar, o de bailar, o de nadar, etc, etc... Josh Brolin y George Clooney se ponen la camiseta de la película y lo bien que lo hacen... en el camino te vas a cruzar con Tilda Swinton, Scarlett Johansson (y su número acuático), Channing Tatum (y su número musical + su tapeo), Frances McDormand (y una de las escenas más simpáticas que tiene la historia), Christopher Lambert, Ralph Fiennes y muchísimos más. Sin dudas, los momentos que propone la peli son para disfrutar de principio a fin y más aún si sos fanático de la historia del cine como tal. El guión es ingenioso/inteligente y no aburre para nada. En síntesis: una peli que propone, por decirlo de alguna forma, frescura en la pantalla y eso se agradece.

Embed

GOODNIGHT MOMMY

Sinopsis: Es pleno verano, y dos hermanos gemelos esperan pacientemente a que su madre regrese a casa tras una operación de cirugía plástica. Cuando llega con la cara completamente vendada se muestra fría, distante y obsesiva. El cambio en su personalidad hará que los niños se pregunten si la mujer es realmente su madre o se trata de una impostora.

Director: Severin Fiala, Veronika Franz

Elenco: Susanne Wuest, Elias Schwarz, Hans Escher, Lukas Schwarz, Christian Steindl,Erwin Schmalzbauer

Puntaje: RATING #3

¿Queres ver una peli que te va a dejar totalmente transformado al salir del cine? Ok, "Goodnight Mommy" es tu única opción, pero ojo, no es para todo el mundo, es más, si sos impresionable, descartala ya mismo. Desde Australia, proyectándose en casi todo el mundo y con críticas sobresalientes, esta historia de seguro te va a dejar sin aliento. Sus realizadores se llevan el merito absoluto, desde la dirección de los dos hermanitos, quienes son brillantes como actores hasta la puesta de cámaras. Si hay algo que tiene la película es que no tiene miedo de seguir escarbando profundo en el dolor de los personajes, tanto físico como mental y eso es para aplaudir. Una real obra del horror que - como dije antes - no es para todo el mundo, pero que si lográs no taparte los ojos - casi - todo el tiempo, vas a recordar por mucho tiempo porque tiene todos los ingredientes necesarios para movilizarte del miedo.

Embed

(Puntaje: RATING #0 = Maliiisima / RATING #1 = Tibia / RATING #2 = Pasable / RATING #3 = Está bien / RATING #4 = Vale la pena / RATING #5 = Imperdible/Excelente)