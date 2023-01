Bob Dylan sacó su primer disco en ocho años

Embed

“Rough And Rowdy Ways” sigue a los sencillos “False Prophet”, “I Contatin Multitudes” y la épica “Murder Most Foul” de casi 17 minutos, que aparece en su propio disco separado en el paquete del álbum CD.

“Rough And Rowdy Ways”, de 10 canciones, es el primer álbum de nuevas canciones de Bob Dylan desde que se convirtió en el único compositor que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2016; un premio que le otorgó la Academia Sueca "por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense". Lanzó siete álbumes de estudio en los últimos 23 años; un período creativo que también incluyó la grabación de una composición ganadora de un Oscar y un Globo de Oro, "Things Have Changed", de la película Wonder Boys, en 2001; “ Chronicles Vol. 1”, que pasó 19 semanas en la lista de best sellers del New York Times, en 2004, y recientemente fue nombrada la mejor memoria de rock de todos los tiempos por Rolling Stone.