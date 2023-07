En este caso, había aceptado con buena onda ir no para ser entrevistada, pero pocas horas antes del programa le avisó al conductor que no iba a ir. "No voy a poder ir mañana... te pido disculpas, pero estoy con unos inconvenientes", fue el mensaje que escribió y publicó Ángel en su Instagram.

Pero luego de faltar y disculparse, estuvo en otro programa de streaming y apuntó contra el programa: "Un montón de veces lo quise hacer, después me frené de vuelta. Yo no avanzo contra el odio y la bronca, pero a veces te lleva... No quiero tener odio y bronca, pero a veces, son tantas cosas feas y te da mucha impotencia y ganas de decir 'lo dejo'".

ROMINA UHRIG se BAJÓ de LAM: "LE PONGO TODA LA ONDA PERO DESPUÉS ME HACEN COSAS POR ATRÁS"

"Ir al programa de Ángel... Voy, hablo, todo... Llega un punto en el que tengo carácter. Se me va la paciencia y digo 'listo', ya está. Actuás porque ya son muchas cosas. Me parece que uno pone muchas ganas y después ve que por atrás hablan y digan cosas. Decís 'dale, basta'. Le pongo toda la onda y por atrás hacen cosas. ¿Qué ganas voy a tener de ir?", agregó.

Pero De Brito puso ese fragmento al aire y la cuestionó: "¿Qué te hicimos por detrás? No sé. Tuvimos una charla en persona acá, se fue lo más bien. La llamamos para ser angelita, dijo 'si, voy' y después no explicó por qué no venía. Hasta la marcha peronista venía, después se enculó".

Pero apenas terminó el tape contó que Romina está en la lista de las personas a las que Yanina Latorre le para que le inicie acciones legales cuando vuelva de sus vacaciones.