Rodrigo De Paul reveló cómo está su relación con Tini Stoessel

Tini Stoessel y un radical cambio de look: ¿se parece a Camila Homs?

A través de una historia de Instagram, Rodrigo De Paul compartió la publicación de Tini Stoessel en la que mostró su radical cambio de look y escribió: " ¡Largame! ", agregando varios emojis de amor. Pero esto no fue lo único, sino que sumó otros más pero con una tonalidad oscura, demostrando lo mucho que le gustó el nuevo color de pelo de su novia .

Rodrigo De Paul historia Tini Stoessel La historia de Rodrigo De Paul sobre Tini Stoessel. Instagram

Pero esto no fue lo único, sino que el futbolista de la Selección argentina también comentó la publicación de la cantante y le agregó un corazón de color negro, además de un emoji con una cara que evidencia la atracción que siente por ella. Este cambio de look fue muy llamativo para todos, ya que no es la primera vez que Tini Stoessel toma esta decisión.

Tini Stoessel publicación Rodrigo De Paul El comentario de De Paul en la publicación de Tini. Instagram

De esta manera, quedó en claro que Rodrigo De Paul está cansado de todo lo que se inventa alrededor de su vida amorosa junto a Tini Stoessel, lo que podría generar que se termine por alejar aún más de las redes sociales. La última publicación del futbolista fue el 29 de marzo, mientras que el último posteo con su novia fue el 21 de marzo, demostrando que cada semana tiene menos deseo por mostrar detalles de su vida privada.